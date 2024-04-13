Напомним, что соответствующее решение было принято 11 апреля. За него проголосовали 283 народных избранника. Он принят в целом в редакции, которую предоставил комитет по национальной безопасности обороны и разведки. В то же время из инициативы изъяли пункты, которые касались демобилизации военнослужащих.

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Будут ли отбирать авто для нужд армии

Представитель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский рассказал, что хоть изъятие машин у граждан Украины во время военного положения вполне возможно, отбирать легковые авто для нужд армии не будут.

По его словам, сама процедура, которую добавили в законопроект №10449 о мобилизации в Украине, Конституции не противоречит. Однако по состоянию на сейчас речь идет исключительно о "специфических транспортных средствах".

Конституция Украины допускает ограничение прав свобод человека и гражданина. В том числе акцентирую ваше внимание, в вопросах владения и пользования, распоряжения своей собственностью, государство может ограничить это право в условиях военного положения,

– сказал украинский чиновник.

Он добавил, что это правило, по большому счету, существует в нынешнем законе о мобилизации, которое предусматривает возможность мобилизации транспортных средств предприятий, организаций и граждан.

Впрочем, депутат заметил, что речь идет о или временном изъятии, или безвозвратном изъятии, но с компенсацией стоимости этих транспортных средств.

"Мы в этом законе конкретизировали, что если транспортное средство является единственным источником обеспечения существования человека, то оно не может быть изъято. И также предусмотрено, чтобы не было ситуации, когда у человека единственное транспортное средство и его можно было изъять – этого не будет", – подчеркнул он.

Однако, как отметил Вениславский, если есть больше транспортных средств, чем одно, если они могут потенциально быть приспособлены к выполнению задач сектора безопасности и обороны, то они могут быть изъяты.

Что этому предшествовало

Ранее сообщалось, что закон, который приняла Рада, устанавливает военно-транспортную обязанность, чтобы обеспечить во время военного положения армию транспортными средствами и техникой.

Согласно обнародованному документу, "мобилизовать" транспортные средства могут представители ТЦК – на принудительной и безвозмездной основе. Данные военкоматам по собственности предоставит МВД.