Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

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Законопроект о демобилизации уже в работе

Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент,

– сказал Лазуткин.

Он отметил, что уже есть определенные наработки по законопроекту о демобилизации.

"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Понятно, что сейчас людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку, одновременно заменить людей, которые имеют боевой опыт, нужно, взвешивая много разных моментов, в том числе их надо заменить подготовленными бойцами", – пояснил Лазуткин.

По его словам, ранее была информация, что законопроект о демобилизации будет готов через 8 месяцев, но сроки могут измениться.

"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но надо осознавать, что одно дело – разработать законопроект, а потом провести его через парламент", – подчеркнул спикер МО Украины.

Законопроект о мобилизации: основное