Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.
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Законопроект о демобилизации уже в работе
Готовить этот законопроект будут совместно с Министерством обороны Украины, а также представителями Генштаба. Он уже в работе, и в течение ближайших месяцев появится версия, которая затем попадет в парламент,
– сказал Лазуткин.
Он отметил, что уже есть определенные наработки по законопроекту о демобилизации.
"Понятно, что эта тема и важна, и чувствительна для общества. Понятно, что сейчас людям, которые находятся на линии боевого соприкосновения, надо давать передышку, одновременно заменить людей, которые имеют боевой опыт, нужно, взвешивая много разных моментов, в том числе их надо заменить подготовленными бойцами", – пояснил Лазуткин.
По его словам, ранее была информация, что законопроект о демобилизации будет готов через 8 месяцев, но сроки могут измениться.
"Можно говорить о том, что это произойдет, наверное, быстрее. Но надо осознавать, что одно дело – разработать законопроект, а потом провести его через парламент", – подчеркнул спикер МО Украины.
Законопроект о мобилизации: основное
- В четверг, 11 апреля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации.
- Всего "за" этот законопроект проголосовали 283 нардепа, "против" – 1, "воздержались" – 49, "не голосовали" – "18".
- Теперь его подписать должен Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту.
- Владимир Зеленский прокомментировал принятие законопроекта о мобилизации.
- По его словам, этот документ – только один из многих, который касается процесса мобилизации. Гарант отметил, что "здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству".
- Кроме этого, Владимир Зеленский отметил, что новый законопроект позволит, среди прочего, усилить контроль за теми, кто уклоняется.