Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла в целом во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранников.
Смотрите также Отсрочка от призыва: кто решает, предоставлять ли ее
Зеленский о законопроекте по мобилизации
Президент Украины принял участие в пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, 11 апреля.
Так, во время этой пресс-конференции Зеленский ответил на вопрос относительно закона о мобилизации.
Он отметил, что новый законопроект позволит, среди прочего, усилить контроль за теми, кто уклоняется.
Но хочу вам сказать – любой человек даже без этого закона, который нарушал законодательство, был мобилизационного возраста и был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство,
– утверждает президент.
Зеленский также отмечал, что зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству.
Рада приняла закон о мобилизации: когда он вступит в силу
- Верховная Рада 11 апреля поддержала в целом законопроект о мобилизации под номером 10449.
- Теперь его должен подписать Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту.
- Новый закон о мобилизации может вступить в силу уже в конце мая этого года. Больше о том, когда заработает новый закон, читайте в материале 24 Канала.