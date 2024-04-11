Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла в целом во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранников.

Смотрите также Отсрочка от призыва: кто решает, предоставлять ли ее

Зеленский о законопроекте по мобилизации

Президент Украины принял участие в пресс-конференции в Вильнюсе с президентом Литвы Гитанасом Науседой и президентом Польши Анджеем Дудой в четверг, 11 апреля.

Так, во время этой пресс-конференции Зеленский ответил на вопрос относительно закона о мобилизации.

Он отметил, что новый законопроект позволит, среди прочего, усилить контроль за теми, кто уклоняется.

Но хочу вам сказать – любой человек даже без этого закона, который нарушал законодательство, был мобилизационного возраста и был уклонистом или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное действующее законодательство,

– утверждает президент.

Зеленский также отмечал, что зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству.

Рада приняла закон о мобилизации: когда он вступит в силу