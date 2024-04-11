Напомним, Верховная Рада 11 апреля приняла во втором чтении законопроект о мобилизации. За соответствующее решение проголосовали 283 народных избранников.

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Кто решает, предоставлять ли отсрочку

Закон определяет условия предоставления отсрочки от призыва на военную службу. Так, есть подпункт, в котором указано, кто же решает, предоставлять ли отсрочку. В частности, это указано в пункте 3.2.3.

Проверка оснований для предоставления военнообязанным отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации и ее оформление возлагается на ТЦК,

– говорится в законе.

Обратите внимание! За законопроект отдали голоса 283 народных избранника. Теперь его подписать должен Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, а затем направить на рассмотрение президенту. Владимир Зеленский имеет 15 дней для того, чтобы тщательно изучить текст закона. После ознакомления глава государства может подписать закон и тем самым принять его к исполнению и официальному обнародованию.

Президент прокомментировал законопроект о мобилизации: основное