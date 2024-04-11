Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.
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Хто вирішує, чи надавати відстрочку
Закон визначає умови надання відстрочки від призову на військову службу. Так, є підпункт, в якому зазначено, хто ж вирішує, чи надавати відстрочку. Зокрема, це зазначено в пункті 3.2.3.
Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення покладається на ТЦК,
– йдеться в законі.
Президент прокоментував законопроєкт щодо мобілізації: основне
- Під час пресконференції із з президентом Литовської Республіки Гітанасом Наусєдою та президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту про мобілізацію.
- За його словами, цей документ – тільки один із багатьох, який стосується процесу мобілізації.
- "Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву", – сказав лідер держави.