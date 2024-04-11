Нагадаємо, Верховна Рада 11 квітня ухвалила в другому читанні законопроєкт про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних обранців.

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Хто вирішує, чи надавати відстрочку

Закон визначає умови надання відстрочки від призову на військову службу. Так, є підпункт, в якому зазначено, хто ж вирішує, чи надавати відстрочку. Зокрема, це зазначено в пункті 3.2.3.

Перевірка підстав щодо надання військовозобов'язаним відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та її оформлення покладається на ТЦК,

– йдеться в законі.

Зверніть увагу! За законопроєкт віддали голоси 283 народні обранці. Тепер його підписати має Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту. Володимир Зеленський має 15 днів для того, аби ретельно вивчити текст закону. Після ознайомлення глава держави може підписати закон і цим самим взяти його до виконання та офіційного оприлюднення.

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