Пресконференцію транслювали в ефірі телемарафону, 24 Канал передає основне з неї. Зеленський підкреслив: він хотів би, щоб усі розуміли – в країні війна.

Для чого ухвалили закон про мобілізацію

Було запроваджено воєнний стан, а відтак і мобілізацію. Вона іде відповідно до термінів законодавства, Верховна Рада продовжувала її що три місяці. Тож нічого нового нема.

Довкола мобілізації багато маніпуляцій і російських наративів щодо її зриву. Але зверніть увагу на факти: мобілізація триває згідно з законодавством воєнного часу.

Закон про мобілізацію, за який депутати проголосували зранку 11 квітня, є тільки одним із законів у цій галузі. Зміни до мобілізації внесли на запит військового керівництва.

Є посилення контролю щодо ухилянтів, також питання відпусток і ротацій.

Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.