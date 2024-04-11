Пресконференцію транслювали в ефірі телемарафону, 24 Канал передає основне з неї. Зеленський підкреслив: він хотів би, щоб усі розуміли – в країні війна.
Для чого ухвалили закон про мобілізацію
Було запроваджено воєнний стан, а відтак і мобілізацію. Вона іде відповідно до термінів законодавства, Верховна Рада продовжувала її що три місяці. Тож нічого нового нема.
Довкола мобілізації багато маніпуляцій і російських наративів щодо її зриву. Але зверніть увагу на факти: мобілізація триває згідно з законодавством воєнного часу.
Закон про мобілізацію, за який депутати проголосували зранку 11 квітня, є тільки одним із законів у цій галузі. Зміни до мобілізації внесли на запит військового керівництва.
Є посилення контролю щодо ухилянтів, також питання відпусток і ротацій.
Тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву.