Будет четко определены полномочия военных, органов местного самоуправления, работодателей, полиции и так далее. Это 24 Каналу отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

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"То есть на самом деле мы наконец выходим из такой турбулентности. Каждый гражданин теперь ознакомился с изменениями, которые уже как закон, будет знать и понимать, в каком критерии он находится, или в призывном, или не в призывном, призовут ли его", – подчеркнул он.

"Сможем провести слаженность"

Иван Тимочко отметила, что теперь граждане будут знать, призовут ли их, какие они обязаны предоставить документы, какие основания для того, чтобы быть мобилизованным, получить отсрочку или освобождение от военной службы.

Работодатель будет знать, сколько людей потенциально могут призвать, на каких условиях, кого можно забронировать, а кого нет. Кабинет министров должен разработать более четкие правила и условия бронирования. Это будет давать возможность рассматривать варианты, как строить скамейку запасных.

Мы теперь знаем, что спекуляции, манипуляции, финансовый откуп или другие моменты снимаются. Граждане будут иметь четкие правила, обязанности. Наконец мы сумеем провести слаживание, чтобы вся страна наконец заработала на мобилизационные процессы, на оборону страны,

– объяснил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

В законе больше о регулировании обязательств, полномочий. Он даст более четкое взаимодействие общества, работников центров комплектования и рекрутинговых центров, а также понимание, какие сроки, потенциальные потребности в армии, потенциальные возможности, на что могут рассчитывать все структуры.

"Основное, что все-таки, наверное, уже прекратятся все политические манипуляции, постоянные заигрывания, обманы, обыгрывание различных вариантов. Имею надежду, что после того, как через месяц после того, как его подпишет президент, закон вступит в силу, будут прописаны порядки, постановления, приказы, распоряжения. Мы наконец будем действовать", – добавил Тимочко.

Законопроект о мобилизации: главное