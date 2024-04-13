Буде чітко визначено повноваження військових, органів місцевого самоврядування, роботодавців, поліції і так далі. Це 24 Каналу зауважив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко.

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"Тобто насправді ми нарешті виходимо з такої турбулентності. Кожен громадянин тепер ознайомився зі змінами, які вже як закон, буде знати та розуміти, в якому критерії він перебуває, чи у призовному, чи не у призовному, чи його призвуть", – підкреслив він.

"Зможемо провести злагодження"

Іван Тимочко зазначила, що тепер громадяни будуть знати, чи їх призвуть, які вони зобов'язані надати документи, які підстави для того, щоб бути мобілізованим, отримати відтермінування або звільнення від військової служби.

Роботодавець буде знати, скільки людей потенційно можуть призвати, на яких умовах, кого можна забронювати, а кого ні. Кабінет міністрів має розробити більш чіткі правила й умови бронювання. Це буде давати можливість розглядати варіанти, як будувати лаву запасних.

Ми тепер знаємо, що спекуляції, маніпуляції, фінансовий відкуп чи інші моменти знімаються. Громадяни будуть мати чіткі правила, обов'язки. Нарешті ми зуміємо провести злагодження, щоб вся країна нарешті запрацювала на мобілізаційні процеси, на оборону країни,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ.

У законі більше про регулювання зобов'язань, повноважень. Він дасть чіткішу взаємодію суспільства, працівників центрів комплектування та рекрутингових центрів, також розуміння, які терміни, потенційні потреби в армії, потенційні можливості, на що можуть розраховувати всі структури.

"Основне, що все-таки, напевно, вже припиняться усі політичні маніпуляції, постійні загравання, обмани, обігрування різних варіантів. Маю сподівання, що після того, як через місяць після того, як його підпише президент, закон набере чинності, будуть прописані порядки, постанови, накази, розпорядження. Ми нарешті будемо діяти", – додав Тимочко.

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