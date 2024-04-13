Зокрема, зміняться також і категорії та правила бронювання військовозобов'язаних. 24 Канал розповідає, хто може отримати бронь у новому законі про мобілізацію.

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Кого можуть забронювати від мобілізації

Згідно з законом, окрім працівників критично важливих підприємств, бронювання поширюється на державних службовців категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів.

Водночас держслужбовців категорій "Б" і "В" та працівників органів місцевого самоврядування можуть забронювати до 50% від кількості військовозобов'язаних у відповідному органі влади.

Також бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, Нацполіції, НАБУ, ДБР, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі, органах прокуратури, Службі судової охорони, в судах чи патронатних службах.

Коли закон про мобілізацію набуває чинності

Закон набере чинності через місяць після публікації. А перед цим його ще має підписати президент України. Іноді важливі, однак непривабливі для суспільства рішення очікують на підпис глави держави тижнями, а то й місяцями. Як, наприклад, закон про зниження призовного віку військовозобов'язаних до 25 років, що лежав у Зеленського 10 місяців.

Після того, як закон про мобілізацію набере чинності, певний час триватиме перехідний період – для того, щоб військовозобовʼязані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.

Після публікації Кабмін повинен:

протягом місяця переглянути порядок бронювання військовозобов'язаних та ухвалили нові нормативно-правові акти, а також забезпечити роботу при ЦНАПах та центрах зайнятості рекрутерів для війська;

протягом двох місяців забезпечити створення та функціонування електронного кабінету військовозобов'язаного;

протягом трьох місяців – внести до парламенту законопроєкти, які забезпечать ротацію, звільнення та реабілітацію військовослужбовців під час воєнного стану.

Закон також врегульовує порядок вручення повісток, впорядковує підстави для відстрочки та бронювання, а також сприятиме впровадженню єдиної системи обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Разом із тим, відсутній дієвий механізм, щоб всі стали на військовий облік.