Про це в ефірі телемарафону розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
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Законопроєкт про демобілізацію вже в роботі
Готувати цей законопроєкт будуть спільно з Міністерством оборони України, а також представниками Генштабу. Він уже в роботі, і протягом найближчих місяців з'явиться версія, яка потім потрапить до парламенту,
– сказав Лазуткін.
Він зазначив, що вже є певні напрацювання щодо законопроєкту про демобілізацію.
"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива для суспільства. Зрозуміло, що зараз людям, які перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок, водночас замінити людей, які мають бойовий досвід, потрібно, зважуючи багато різних моментів, у тому числі їх треба замінити підготовленими бійцями", – пояснив Лазуткін.
За його словами, раніше була інформація, що законопроєкт про демобілізацію буде готовий через 8 місяців, але терміни можуть змінитися.
"Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа – розробити законопроєкт, а потім провести його через парламент", – наголосив речник МО України.
Законопроєкт про мобілізацію: основне
- В четвер, 11 квітня, Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
- Загалом "за" цей законопроєкт проголосували 283 нардепи, "проти" – 1, "утрималися" – 49, "не голосували" – "18".
- Тепер його підписати має Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, а потім направити на розгляд президенту.
- Володимир Зеленський прокоментував ухвалення законопроєкту про мобілізацію.
- За його словами, цей документ – тільки один із багатьох, який стосується процесу мобілізації. Гарант зазначив, що "тут зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву".
- Крім цього, Володимир Зеленський зазначив, що новий законопроєкт дозволить, серед іншого, посилити контроль за тими, хто ухиляється.