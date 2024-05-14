Про особливості роботи електронного кабінету військовозобов'язаного розповів член комітету Верховної ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
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ВЛК без черг
Після запуску е-кабінету кожен зможе дистанційно оновити свої персональні військово-облікові дані.
Оновлення персональних даних через електронний кабінет без ВЛК - це буде вже один із кроків, а далі територіальні центри для тих громадян, які матимуть необхідність, обов’язок пройти ВЛК, дистанційно, у звичному режимі надішлють їм повістку або через електронний кабінет викличуть на певний час, коли їм необхідно буде пройти саме військово-лікарську комісію,
– пояснив Веніславський.
Саме така можливість була передбачена в законі про мобілізацію для максимальної зручності та запобігання чергам у ТЦК.
Громадяни України, які в електронному кабінеті актуалізують всі свої персональні дані, вони виконують вимогу закону про необхідність актуалізації протягом 60 днів. А щодо проходження ВЛК вже ТЦК буде надсилати відповідні повідомлення про те, що необхідно пройти ВЛК,
– підсумував нардеп.
Чи можна відмовитись від проходження ВЛК
Згідно Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" громадяни, які приписані до призовних дільниць, і які тільки збираються до них приписуватися, зобов’язані проходити обов’язковий медичний огляд. За словами адвокатки Катерини Аніщенко, прямої заборони відмовитись від проходження військово-лікарської комісії в Україні немає. Однак на практиці відмова буде нести за собою адміністративну відповідальність.
Крім того, в період воєнного стану відмова від проходження ВЛК суперечить нормам чинного законодавства, оскільки Наказом МОУ № 402 від 14 серпня 2008 року зазначено, що основна мета ВЛК – забезпечення якісного призову громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ.