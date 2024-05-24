Про це розповів голова Національної поліції Іван Вигівський у новому інтерв'ю.

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Як діятиме поліція

У разі встановлення ухилянтів, які перебувають у розшуку, поліція доправлятиме їх до ТЦК.

Якщо він перебуває в розшуку за вчинення кримінального правопорушення, то поліціянт має здійснити невідкладні дії із затримання такої особи відповідно до кримінального процесуального законодавства,

– пояснив Вигівський.

Голова Нацполіції також відповів, чи може поліціянт застосовувати силу, якщо чоловік, зупинений для перевірки документів, наприклад, тікає. За його словами, відповідно до закону України "Про Національну поліцію" правоохоронець уповноважений застосовувати заходи примусу.

Вид та межі застосування таких заходів залежать виключно від обсягу протиправних дій особи. Зазвичай, якщо не встановлено причетність особи до вчинення злочинів, то до особи, яка вчиняє злісну непокору законній вимозі поліціянта, може бути застосовано такі заходи примусу, як фізична сила та спеціальні засоби,

– додав Іван Вигівський.

Зверніть увагу! В Україні з 18 травня чоловіки призовного віку повинні мати при собі відповідні військово-облікові документи. Це посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Cпілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК зобов'язане фіксуватися

Голова Нацполіції також розповідав, що під час мобілізації спілкування військовозобов'язаного з поліцією і ТЦК зобов’язане фіксуватися на фото та відео. За протиправні дії поліцейського притягнуть до відповідальності.

Крім механізму фіксації дій співробітників поліції та ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій. За словами Вигівського, якщо громадянин повідомить про протиправні дії поліцейських, "відразу буде реакція".