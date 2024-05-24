Об этом рассказал глава Национальной полиции Иван Выговский в новом интервью.

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Как будет действовать полиция

В случае установления уклонистов, которые находятся в розыске, полиция будет доставлять их в ТЦК.

Если он находится в розыске за совершение уголовного преступления, то полицейский должен осуществить неотложные действия по задержанию такого лица в соответствии с уголовным процессуальным законодательством,

– пояснил Выговский.

Председатель Нацполиции также ответил, может ли полицейский применять силу, если человек, который остановлен для проверки документов, например, убегает. По его словам, соответствии с законом Украины "О Национальной полиции" правоохранитель уполномочен применять меры принуждения.

Вид и пределы применения таких мер зависят исключительно от объема противоправных действий лица. Обычно, если не установлена причастность лица к совершению преступлений, то к лицу, которая совершает злостное неповиновение законному требованию полицейского, может быть применены такие меры принуждения, как физическая сила и специальные средства,

– добавил Иван Выговский.

Обратите внимание! В Украине с 18 мая мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. Это удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет, временное удостоверение военнообязанного.

Общение военнообязанного с полицией и ТЦК обязано фиксироваться

Глава Нацполиции также рассказывал, что во время мобилизации общение военнообязанного с полицией и ТЦК обязано фиксироваться на фото и видео. За противоправные действия полицейского привлекут к ответственности.

Кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий. По словам Выговского, если гражданин сообщит о противоправных действиях полицейских, "сразу будет реакция".