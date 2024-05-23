Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский. По его словам, о противоправных действиях полицейских следует сообщать на 102, 112 или на горячие линии.

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Обязательства полиции

Глава Нацполиции отметил, что фото- и видеофиксация являются обязательными.

По фиксации общения с гражданами, то закон №3633-ІХ четко предусматривает, что во время проверки документов уполномоченный представитель ТЦК и СП или полицейский осуществляет фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации,

– пояснил Выговский.

Глава Нацполиции также добавил, что кроме механизма фиксации действий сотрудников полиции и ТЦК в Нацполиции есть подразделения, которые на постоянной основе осуществляют контроль за личным составом относительно возможных противоправных действий.

По словам Выговского, если гражданин сообщит о противоправных действиях полицейских, "сразу будет реакция".

Обратите внимание! В Украине мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. К ним относятся удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет и временное удостоверение военнообязанного.

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