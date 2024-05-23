Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський. За його словами, про протиправні дії поліцейських слід повідомляти на 102, 112 або на гарячі лінії.

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Зобов'язання поліції

Голова Нацполіції наголосив, що фото- та відеофіксація є обов'язковими.

Щодо фіксації спілкування з громадянами, то закон №3633-ІХ чітко передбачає, що під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК і СП або поліцейський здійснює фото- та відеофіксацію процесу пред'явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації,

– пояснив Вигівський.

Очільник Нацполіції також додав, що крім механізму фіксації дій співробітників поліції і ТЦК у Нацполіції є підрозділи, які на постійній основі здійснюють контроль за особовим складом щодо можливих протиправних дій.

За словами Вигівського, якщо громадянин повідомить про протиправні дії поліцейських, "відразу буде реакція".

Зверніть увагу! В Україні чоловіки призовного віку повинні мати при собі відповідні військово-облікові документи. До них належать посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток та тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

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