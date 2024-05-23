Суд почав розглядати перші подання 21 травня. Відомо, що служити за контрактом захотіли засуджені за крадіжки.

Дивіться також Мобілізація засуджених: як це працюватиме та хто зможе служити

Що відомо про розгляд справ засуджених, які захотіли мобілізуватись

У вівторок, 21 травня Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них,

– заявили у суді.

Там пояснили, що у цей же день клопотання засуджених окремо підтримали прокурор та представник Хмельницького слідчого ізолятора. Так, суд:

ці клопотання задовольнив,

зобов'язав Хмельницький слідчий ізолятор невідкладно, не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом,

від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об'єднаного міського ТЦК та СП для укладення контракту та проходження військової служби.

Подання суд розглядав на відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відео конференції.

Обидвоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтями 21-5 закону "Про військовий обов'язок і військову службу",

– пояснили в суді.

Що відомо про добровольців

Мобілізуватись до Нацгвардії вирішили чоловіки 2000 та 1981 років народження. Вони проживали у селах Хмельницького та Красилівського районів Хмельницької області. Відомо, що:

засудили чоловіків за крадіжки згідно зі статтею 185 кримінального кодексу України перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно;

вони мали відбути термін 4 роки та 9 місяців та 5 років і 5 місяців відповідно.

Зауважте Закон про мобілізацію засуджених: юрист пояснив підводні камені

За даними ухвали суду, кожен із чоловіків:

придатний до військової служби за станом здоров'я,

пройшов професійно-психологічний відбір,

має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов'язків.

Над мобілізованими засудженими протягом року буде адміністративний нагляд, проте не довше їхнього звільнення з військової служби. Наглядатимуть за бійцями командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Засудженим мобілізованим заборонили:

перебувати поза межами місця дислокації військової частини,

виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

До речі, кожна з ухвал підлягає негайному виконанню. Проте скаргу на неї можна подати до Хмельницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення. Якщо особа перебуває під вартою – у той же строк з моменту отримання копії ухвали.