Суд почав розглядати перші подання 21 травня. Відомо, що служити за контрактом захотіли засуджені за крадіжки.
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Що відомо про розгляд справ засуджених, які захотіли мобілізуватись
У вівторок, 21 травня Хмельницький міськрайонний суд розпочав розгляд перших подань установ Державної пенітенціарної служби України, що діють в області, про умовно-дострокове звільнення засуджених від відбування покарання для проходження військової служби та встановлення адміністративного нагляду відносно них,
– заявили у суді.
Там пояснили, що у цей же день клопотання засуджених окремо підтримали прокурор та представник Хмельницького слідчого ізолятора. Так, суд:
- ці клопотання задовольнив,
- зобов'язав Хмельницький слідчий ізолятор невідкладно, не пізніше 24 годин після набрання ухвал законної сили, умовно-достроково звільнити чоловіків від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом,
- передати чоловіків до підрозділів Національної гвардії України, доставивши до Хмельницького об'єднаного міського ТЦК та СП для укладення контракту та проходження військової служби.
Подання суд розглядав на відкритому дистанційному судовому засіданні в режимі відео конференції.
Обидвоє засуджених виявили бажання проходити військову службу за контрактом, що відповідає вимогам проходження військової служби за контрактом, визначеним статтями 21-5 закону "Про військовий обов'язок і військову службу",
– пояснили в суді.
Що відомо про добровольців
Мобілізуватись до Нацгвардії вирішили чоловіки 2000 та 1981 років народження. Вони проживали у селах Хмельницького та Красилівського районів Хмельницької області. Відомо, що:
- засудили чоловіків за крадіжки згідно зі статтею 185 кримінального кодексу України перед війною, у жовтні та листопаді 2022 року, відповідно;
- вони мали відбути термін 4 роки та 9 місяців та 5 років і 5 місяців відповідно.
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За даними ухвали суду, кожен із чоловіків:
- придатний до військової служби за станом здоров'я,
- пройшов професійно-психологічний відбір,
- має достатній рівень фізичної підготовки для виконання покладених на них тепер обов'язків.
Над мобілізованими засудженими протягом року буде адміністративний нагляд, проте не довше їхнього звільнення з військової служби. Наглядатимуть за бійцями командири військової частини, у яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.
Засудженим мобілізованим заборонили:
- перебувати поза межами місця дислокації військової частини,
- виїжджати в особистих справах без дозволу командира.
До речі, кожна з ухвал підлягає негайному виконанню. Проте скаргу на неї можна подати до Хмельницького апеляційного суду протягом 7 днів з дня її оголошення. Якщо особа перебуває під вартою – у той же строк з моменту отримання копії ухвали.