Суд начал рассматривать первые представления 21 мая. Известно, что служить по контракту захотели осужденные за кражи.

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Что известно о рассмотрении дел осужденных, которые захотели мобилизоваться

Во вторник, 21 мая Хмельницкий горрайонный суд начал рассмотрение первых представлений учреждений Государственной пенитенциарной службы Украины, действующих в области, об условно-досрочном освобождении осужденных от отбывания наказания для прохождения военной службы и установления административного надзора в отношении них,

– заявили в суде.

Там объяснили, что в этот же день ходатайство осужденных отдельно поддержали прокурор и представитель Хмельницкого следственного изолятора. Так, суд:

эти ходатайства удовлетворил,

обязал Хмельницкий следственный изолятор безотлагательно, не позднее 24 часов после вступления постановлений в законную силу, условно-досрочно освободить мужчин от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту,

от отбывания наказания для прохождения военной службы по контракту, передать мужчин в подразделения Национальной гвардии Украины, доставив в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП для заключения контракта и прохождения военной службы.

Представление суд рассматривал на открытом дистанционном судебном заседании в режиме видеоконференции.

Оба осужденных изъявили желание проходить военную службу по контракту, что соответствует требованиям прохождения военной службы по контракту, определенным статьями 21-5 закона "О воинской обязанности и военной службе",

– объяснили в суде.

Что известно о добровольцах

Мобилизоваться в Нацгвардию решили мужчины 2000 и 1981 годов рождения. Они проживали в селах Хмельницкого и Красиловского районов Хмельницкой области. Известно, что:

осудили мужчин за кражи согласно статье 185 Уголовного кодекса Украины перед войной, в октябре и ноябре 2022 года, соответственно;

они должны были отбыть срок 4 года и 9 месяцев и 5 лет и 5 месяцев соответственно.

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По данным постановления суда, каждый из мужчин:

пригоден к военной службе по состоянию здоровья,

прошел профессионально-психологический отбор,

имеет достаточный уровень физической подготовки для выполнения возложенных на них теперь обязанностей.

Над мобилизованными осужденными в течение года будет административный надзор, однако не дольше их увольнения с военной службы. Наблюдать за бойцами будут командиры воинской части, в которых те будут проходить военную службу по контракту.

Осужденным мобилизованным запретили:

находиться за пределами места дислокации воинской части,

выезжать по личным делам без разрешения командира.

Кстати, каждое из постановлений подлежит немедленному исполнению. Однако жалобу на него можно подать в Хмельницкий апелляционный суд в течение 7 дней со дня его объявления. Если лицо находится под стражей – в тот же срок с момента получения копии постановления.