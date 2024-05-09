Юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин рассказал 24 Каналу, что законопроект о добровольной мобилизации осужденных уже давно находился в стенах парламента, однако только 8 мая за него наконец проголосовали. Его должен подписать председатель Верховной Рады, затем – президент, а уже потом его опубликуют – и законопроект вступит в силу.

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Закон касается не всех

Лица, которые осуждены за определенный тип преступлений, будут иметь право подавать соответствующие ходатайства о вступлении в Вооруженные Силы Украины на контракт. Однако это касается не всех.

Если осужденному осталось отбывать наказание более трех лет или он осужден за тяжкое преступление вроде умышленного убийства, соединенного с проникновением в помещение или изнасилованием, такие лица не будут иметь право подавать соответствующие ходатайства,

– сказал Александр Золотухин.

Другое лицо, которое имеет право подать ходатайство, обращается с соответствующим запросом или в ТЦК, или в рекрутинговые центры при исправительных колониях, где можно ознакомиться с вакансиями от Вооруженных сил и выбрать для себя какую-то из них.

После этого он обращается в суд с ходатайством о желании вступить в Вооруженные силы на контракт. Суд выдает соответствующее решение, которое направляется в территориальный центр комплектования.

После вступления в силу решения такое лицо должно быть доставлено Национальной гвардией Украины в соответствующий территориальный центр комплектования, чтобы заключить соответствующий контракт, который действует до завершения военного положения.

Если лицо, заключившее контракт или получившее решение суда об условном досрочном освобождении, уклонилось от выполнения контракта, ему предусмотрена ответственность от 5 до 10 лет лишения свободы,

– подчеркнул юрист.

Также может быть учтен ранее неотбытый срок лица, за который оно условно досрочно было освобождено. Фактически, государство защитило себя от того, чтобы лица, которые были осуждены ранее, не смогли избежать взятых на себя обязательств.

Отпуска не будет

Одним из предостережений, которое есть в этом законопроекте, является то, что отпуск добровольно мобилизованным осужденным не будут предоставлять, поскольку за ними сложно будет проследить. Несмотря на это, такие лица являются тоже живыми людьми, которые имеют право на все гарантии, определенные законом Украины о социальных правовых статусах военнослужащего.

С другой стороны, лицо, которое было мобилизовано из гражданской жизни, и лицо, которое было мобилизовано из мест лишения свободы, несут практически одинаковую ответственность за самовольное оставление несения службы – от 5 до 10 лет лишения свободы,

– сказал Золотухин.

По его мнению, время покажет, как будет реализовываться на практике закон, поскольку такое решение было бы наиболее объективным и правильным в начале действия военного положения.

Во-первых, количество осужденных в Украине не является таким большим для того, чтобы покрыть озвученный президентом ранее необходимый мобилизационный ресурс. А, во-вторых, мобилизация будет происходить только по желанию осужденного лица. Никто не может заставить подписать его контракт и вступить в ряды Вооруженных сил,

– отметил юрист.

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