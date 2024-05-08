Об этом рассказала юрист ООО "Юридическая сотня" Инна Симакина. Таким образом условный или бывший реальный срок не является основанием для освобождения от военной службы.

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Объяснение юриста

Инна Симакина объяснила, что сейчас военную службу могут взять людей, которые были ранее осуждены к лишению свободы, ограничению свободы, ареста, исправительных работ, за совершение уголовного проступка, а также за совершение не тяжкого преступления, в том числе с освобождением от отбывания наказания.

Кроме этого, юрист вспомнила и статью 336 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает самоответственность за уклонение. Она объяснила, что эта статья предусматривает ответственность в виде ограничения или осуждения на срок от трех до пяти лет. Однако это не означает, что такого человека не смогут мобилизовать.

Соответственно, "уклонист", который уже был осужден за уклонение от военной службы и даже который был освобожден условно, может дальше также быть призван на военную службу,

– констатировала она.

Приостановление рассмотрения уголовных дел