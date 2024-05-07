Один из таких случаев касается печально известного судьи Алексея Тандыра, который обратился с просьбой освободить его из-под стражи, чтобы он мог мобилизоваться. Однако, по словам журналистов, ему не повезло из-за огласки и внимания СМИ к его делу.

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Как обвиняемые мобилизовались, чтобы избежать наказания

Журналисты отметили, что возможность остановки судебного производства из-за мобилизации предусмотрена статьей Уголовного процессуального кодекса, где указано, что в случае, если обвиняемый "был призван для прохождения военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, суд останавливает судебное производство в отношении такого обвиняемого до увольнения с военной службы".

Из всего массива остановленных из-за мобилизации дел журналисты детально проанализировали 400 произвольно выбранных дел и обнаружили, что около ста обвиняемых (25%) по этим делам совершили инкриминируемые им преступления уже в статусе военных. Из остальных дел в 95% случаев суды прекратили рассмотрение после мобилизации обвиняемых. И только в 5% дел суд отказался это сделать. Важно подчеркнуть, что решения судов в таких случаях обжалованию не подлежат.

Например, бывшего депутата Хмельницкого областного совета Николая Харкавого признали виновным по делу о вымогательстве взятки в размере 50 тысяч долларов от директора каменец-подольской школы-интерната "Славутинка" в 2017 году.

В январе 2022 года Высший антикоррупционный суд приговорил его к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Однако в феврале адвокаты Харкавого подали апелляцию, что привело к приостановлению производства в связи с его мобилизацией в Вооруженные силы Украины в мае 2022 года.

Так же Людмила Яценко, бывшая работница суда, обвиняемая в получении взятки, уклонялась от судебных заседаний, утверждая, что стала добровольцем в защиту Козинской ОТГ в Киевской области в марте 2022 года. После того, как выяснилось, что блокпосты, на которых должна была находиться Яценко, были расформированы, ее адвокат в марте 2023 года подал ходатайство о приостановлении дела в связи с ее мобилизацией на Закарпатье.

В другом случае Дмитрия Духновского, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на человека, суд в Полтаве приостановил производство по делу после того, как его мобилизовали. Однако дело было возобновлено после того, как Духновский самовольно покинул воинскую часть, а впоследствии был найден и снова предстал перед судом.

Должны ли судьи выполнять статью УПК

В анализе, проведенном NGL.media, было обнаружено, что небольшой процент (менее 5%) судей все еще отказываются останавливать рассмотрение дел в связи с мобилизацией обвиняемого. Это часто связано с недостаточным изучением местонахождения обвиняемого и его возможности участвовать в слушаниях дистанционно.

Некоторые судьи трактуют статью 335 УПК как обязательную норму без учета конкретных обстоятельств мобилизации обвиняемого. По словам Марты Березы с DEJURE, некоторые судьи считают, что существуют сроки и другие принципы уголовного процесса, которых необходимо придерживаться, чтобы не дать возможности лицам избежать ответственности, а большинство судей воспринимает эту норму как императивную.

Как следствие, решения об отказе в приостановлении судебного разбирательства хоть и редко, но все же случаются, даже на уровне местных судов.

Одно из резонансных дел касается Русланы Курлятович, бывшего прокурора из Дрогобыча, которая несколько раз не появлялась в суд, а впоследствии была призвана в ряды Вооруженных Сил. Несмотря на ее заявления о болезни и предстоящей операции, суд отказался приостановить рассмотрение дела, расценив ее призыв как попытку уклониться от уголовной ответственности.

Хотя сначала Курлятович была признана виновной в мошенничестве, апелляция отменила приговор, и сейчас дело находится на рассмотрении снова. Между тем она указала своим местом работы Стрыйский РТЦ и СП.

Были ли случаи, когда насильники мобилизовались в ВСУ

NGL.media обнаружил, что большинство проанализированных дел касаются незначительных преступлений, с акцентом на кражах, которые имеют короткий срок давности. Однако были случаи, когда суды приостанавливали производства в отношении лиц, которым выдвигались серьезные обвинения.

Например, Октябрьский районный суд Николаевской области сейчас рассматривает дело Владислава Раковчена, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшего более четырех лет назад.

В июне 2022 года Раковчена был назначен на должность "стрелка-сержанта отделения сопровождения военных грузов взвода охраны", из-за чего суд приостановил рассмотрение его дела.

В похожей ситуации в том же регионе суд также приостановил дело против Тимофея Великого, которого обвиняют в пособничестве и подстрекательстве к заказному убийству почти десятилетней давности. Несмотря на то, что в июле 2022 года он вступил в ряды Добровольческих сил Вознесенской городской территориальной общины, суд отказался приостановить дело, поскольку Добровольческие силы не входят в состав Вооруженных сил Украины. Однако в следующем году суд таки приостановил дело после того, как Великого мобилизовали в Вооруженные силы.

Отдельный инцидент, произошедший в начале 2019 года, – Броварской горрайонный суд Киевской области рассматривал дело об изнасиловании несовершеннолетней. В связи с деликатным характером дела, имена обвиняемого и потерпевшей не разглашаются. Подсудимый вместе с сообщниками обвиняется в физическом насилии и изнасиловании несовершеннолетней девушки, в том числе неестественным способом. Несмотря на такие серьезные обвинения, суд решил приостановить производство в мае 2022 года в связи с мобилизацией обвиняемого. Особое беспокойство вызывает тот факт, что подозреваемый занимает должность заместителя командира воинской части по морально-психологическому обеспечению.

Являются ли подобные решения суда все же неокончательными

Даже, если судьи отказываются остановить рассмотрение дела, такие решения не всегда являются окончательными. Обычно, причинами, которые заставляют суд изменить свое решение, является перевод в зону боевых действий или справка от командования о невозможности участия обвиняемого в судебных заседаниях даже с помощью видеосвязи.

Так, Высший антикоррупционный суд принял решение по делу против Руслана Журило, бывшего директора Объединенной горно-химической компании. Сначала дело было закрыто, но впоследствии суд приостановил его рассмотрение. Дело касается обвинений в нанесении ущерба компании на сумму около 300 миллионов гривен в течение 2015 - 2016 годов. До этого Журило служил в ПСП "За Петровщину" и занимал должность заместителя командира. Он также участвовал в судебных заседаниях онлайн.

Однако в марте 2023 года Журило был назначен "сержантом материального обеспечения" бригады спецназначения имени Ивана Богуна. Его адвокат просил суд приостановить рассмотрение дела, ссылаясь на справку от командира части, что Журило физически не может присутствовать на судебных заседаниях в Киеве или участвовать в онлайн-заседаниях.

Сначала суд отклонил ходатайство о приостановлении дела, указав, что Журило имел возможность участвовать в онлайн-слушаниях и ранее, и что многие суды в восточных регионах оборудованы средствами видеоконференцсвязи. Однако позже суд отменил свое решение и постановил приостановить производство против Журило. Это было связано с активным участием личного состава подразделения, в том числе обвиняемого, в боевых действиях, что затрудняло прогнозирование их передвижения.

По мнению главы всеукраинского объединения "Автомайдан" Екатерины Бутко, большинство мобилизаций обвиняемых в коррупции – это не что иное, чем способ выиграть время и избежать ответственности.