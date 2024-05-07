Речь идет о статье о препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период. Граждане, которые распространяют запрещенную информацию, рискуют оказаться за решеткой.

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Предупреждение от ТЦК

В ТЦК отметили, что в соцсетях или мессенджерах запрещено распространять данные о местах пребывания, передвижения военнослужащих ТЦК во время выполнения ими мероприятий оповещения.

Там объяснили, что это приводит к раскрытию форм и методов выполнения задачи по призыву на службу, а также подрывает авторитет ВСУ в обществе. Кроме этого, за распространение такой информации предусмотрена уголовная ответственность.

Выражаются во вмешательстве в эту деятельность, создании препятствий, преград, направленных на недопущение, прекращения или запрет проведения отдельных действий подразделениями ВСУ и другими военными формированиями, принятия тактических или стратегических решений руководством, или личным составом указанных подразделений для осложнения или предотвращения осуществления законной деятельности ВСУ и другими военными формированиями или существенном снижении ее эффективности,

– пишут в ТЦК.

Гражданину, который нарушил закон, грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Штрафы для уклонистов