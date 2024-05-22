Михайло Подоляк заявив, що процес мобілізації в Україні буде йти краще, ніж два-три місяці тому. Зокрема, через достатню кількість зброї та амуніції на фронті.
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Україна отримує нові пакети допомоги
За його словами, відчуття достатніх ресурсів — це головний фактор. Він пояснив, що люди не хотіли йти на фронті, коли була нестача зброї, однак зараз Україна отримує допомогу від США, тому ситуація інша.
Зараз достатньо людей, які готові захищати Україну. Сьогодні українці розуміють, що ресурсів буде достатньо. І процес мобілізації буде йти краще, ніж два-три місяці тому,
– зазначив Подоляк.
Крім цього, в Україні набув чинності закон про мобілізацію. Відповідно до нього, мобілізованим українцям гаарнтоване навчання.
В Україні розсилатимуть повістки поштою
- В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація, а тому всі військовозобов'язані чоловіки повинні оновлювати свої дані у ТЦК. Якщо цього не зробити, то повістку надішлють поштою.
- Зокрема, це визначено у новому Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, який уряд ухвалив 16 травня 2024 року. У новому документі уряд чітко визначив, що є підтвердженням оповіщення резервіста поштою.
- Згідно з новим Порядком, якщо військовозобов'язаний протягом 60 днів не уточнить дані в ТЦК, то йому надсилатимуть повістку поштою. Так, оповіщення почнуть надсилати поштою з 18 липня 2024 року. Якщо й після цього призовник не з'явиться у військкоматі, то далі почнеться процедура заочних штрафів, відкриття виконавчого провадження і стягнення з особи відповідних коштів чи майна.