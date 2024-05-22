Михаил Подоляк заявил, что процесс мобилизации в Украине будет идти лучше, чем два-три месяца назад. В частности, из-за достаточного количества оружия и амуниции на фронте.

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Украина получает новые пакеты помощи

По его словам, ощущение достаточных ресурсов - это главный фактор. Он пояснил, что люди не хотели идти на фронте, когда была нехватка оружия, однако сейчас Украина получает помощь от США, поэтому ситуация другая.

Сейчас достаточно людей, которые готовы защищать Украину. Сегодня украинцы понимают, что ресурсов будет достаточно. И процесс мобилизации будет идти лучше, чем два-три месяца назад,

– отметил Подоляк.

Кроме этого, в Украине вступил в силу закон о мобилизации. Согласно ему, мобилизованным украинцам гарантировано обучение.

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