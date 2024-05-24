С 18 мая мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в военкоматах. Для этого у них есть имеют 60 дней.

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Имущество пойдет с аукциона

По словам юриста Антона Ревенко, если мужчины не обновят вовремя свои данные в ТЦК, тогда их ждет штраф в размере 17 – 25 тысяч гривен.

Специалист отметил, что уплата этого штрафа является обязательной. Если военнообязанный отказывается платить средства, или он их нет, тогда происходят аресты имущества.

Юрист отметил, что у исполнителей есть доступ ко всем реестрам недвижимого имущества. Если выяснится, что должник является владельцем определенного недвижимого имущества, то на него накладывают арест, а потом его могут продать на аукционе “Сетам”.

Кроме штрафа, нарушитель должен оплатить исполнительный сбор и исполнительные расходы. Речь идет о том, что на расследование дела должника тратятся государственные средства, и поэтому он должен погасить все эти расходы.

Напомним, что обновить данные в ТЦК мужчины могут тремя способами:

через "Резерв+"; у ЦНАПе; в ТЦК и СП.

Обновление данных в ТЦК до 16 июля: что известно