Если проигнорировать обновление учетных данных, то за это предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщил адвокат Роман Симутин.

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Что будет, если не обновить данные в ТЦК и СП

Закон о мобилизации, который вступит в силу 18 мая, накладывает новые обязанности на военнообязанных. Согласно этому закону, каждый мужчина от 18 до 60 лет, имеет 60 дней на обновление своих персональных данных в ТЦК и СП.

За неуточнение учетных данных в установленный срок закон предусматривает административную ответственность согласно части 2 статьи 210 Кодекса об админправонарушениях.

Симутин разъяснил, что обновление данных обязательно только в случае, если изменились собственные персональные данные.

Если гражданин обновил свои данные, которые там есть (в Едином государственном реестре призывников – 24 Канал), и ничего просто не изменилось, это могут быть данные хотя бы, например, и за 2022 год, однако они до сих пор актуальны, то в обновлении они не нуждаются,

– отметил адвокат.

Какой штраф ожидает за неуточнение данных в ТЦК

Симутин отметил, что законопроект № 10379, который был одобрен Верховной Радой 9 мая, предусматривает изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Эти изменения усиливают ответственность за нарушение мобилизации и военные правонарушения.

В частности, соответствии с изменениями, нарушение правил воинского учета во время военного положения может привести к штрафу в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Эти штрафы применяются в случаях, когда лицо не стоит на учете или не обновило свои данные вовремя.

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