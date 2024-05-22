Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что работники ТЦК с 18 мая по 16 июля не могут принудительно доставлять военнообязанных для обновления данных.
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Можно только вручать повестки
По словам Павличенко, у работников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных, пока не истек срок в 60 дней. Он отметил, что они могут только вручить повестку для сверки данных. После этого человеку будут определены более конкретные сроки для обновления военно-учетных документов.
Но это сдвоение, дублирование двух процедур. Одна процедура предусмотрена законом, эти 60 дней, а вторая процедура – это когда лицо получает повестку,
– подчеркнул Павличенко.
Также он напомнил, что обновить свои данные военнообязанные граждане могут в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения Резерв +. Правозащитник отметил, что существуют три типа повесток: для сверки персональных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии и боевая повестка, которую выдают с целью мобилизации военнообязанного.
Последние изменения в правилах мобилизации и воинского учета
- В Украине с 18 мая мужчины призывного возраста должны иметь при себе соответствующие военно-учетные документы. Это удостоверение о приписке к призывному участку, военный билет, временное удостоверение военнообязанного.
- Спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин также рассказал, что по новому закону о мобилизации те, кто после 2022 года признан непригодным и снятым с учета, все равно должны пройти ВВК.
- Работодателей сейчас также обязали содействовать проведению мобилизации. Они должны не только вручать повестки, но и доставлять работников в ТЦК и СП, если есть соответствующее требование.
- Женщин-медиков и фармацевтов тоже обязали стать на воинский учет. Правительство исключило норму, по которой женщины-медики или фармацевты, которые не получали военно-учетный документ, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные.