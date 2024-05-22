Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в етері всеукраїнського телемарафону розповів, що працівники ТЦК з 18 травня до 16 липня не можуть примусово доставляти військовозобов'язаних для оновлення даних.
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Можна лише вручати повістки
За словами Павліченка, у працівників ТЦК немає підстав доставляти людину на оновлення персональних даних, поки не закінчився термін у 60 днів. Він зазначив, що вони можуть лише вручити повістку для звірки даних. Після цього людині буде визначено більш конкретні терміни для оновлення військово-облікових документів.
Але це здвоєння, дублювання двох процедур. Одна процедура передбачена законом, ці 60 днів, а друга процедура – це коли особа отримує повістку,
– наголосив Павліченко.
Також він нагадав, що оновити свої дані військовозобов'язані громадяни можуть в ТЦК, ЦНАПах або за допомогою додатку Резерв +. Правозахисник зазначив, що існують три типи повісток: для звірки персональних даних, для проходження військово-лікарської комісії та бойова повістка, яку видають з метою мобілізації військовозобов'язаного.
Останні зміни в правилах мобілізації та військового обліку
- В Україні з 18 травня чоловіки призовного віку повинні мати при собі відповідні військово-облікові документи. Це посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток, тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.
- Речник Міноборони Дмитро Лазуткін також розповів, що за новим законом про мобілізацію ті, хто після 2022 року визнаний непридатним і знятим з обліку, все одно мають пройти ВЛК.
- Роботодавців нині також зобов'язали сприяти проведенню мобілізації. Вони мають не лише вручати повістки, а й доставляти працівників до ТЦК та СП, якщо є відповідна вимога.
- Жінок-медиків та фармацевток теж зобов'язали стати на військовий облік. Уряд виключив норму, за якою жінки-медики чи фармацевти, які не отримували військово-обліковий документ, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані.