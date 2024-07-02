Студентів в Україні переважно не забирають до війська. Однак з 1 липня вступає в дію положення закону про мобілізацію – окремі категорії чоловіків, які навчаються у вищих навчальних закладах, тепер можуть мобілізувати.
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Мобілізація студентів у липні
Відповідно до закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову на військову службу не підлягають:
- здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової вищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти та здобувають рівень освіти, вищий за раніше здобутий рівень освіти;
- докторанти та зараховані до інтернатури;
Водночас можуть бути мобілізовані у липні:
- студенти, які навчаються на заочній формі;
- студенти, які здобувають другу і третю вищу освіту (бакалаврат, магістратура);
- студенти, які здобувають будь-яку освіту за рівнем, нижчим за вже наявну (наприклад ті, що мають вищу освіту, а отримують профільну середню.
Нагадаємо, що право на відстрочку мають також:
- заброньовані;
- особи з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до військової служби;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- жінки та чоловіки, які мають дитину чи дітей віком до 18 років, при цьому другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання у місцях позбавлення волі, або коли особа самостійно виховує та утримує дитину;
- особи, що постійно доглядають хвору дружину чи чоловіка, дитину, батьків, батьків дружини чи чоловіка, якщо він чи вона потребує постійного догляду або не може ними опікуватися;
- особи, що мають дружину чи чоловіка з інвалідністю I чи II групи; III групи, встановленої внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок (кінцівки), кистей рук (кисті руки), стоп ніг (стопи ноги), одного з парних органів, або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;
- жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час проведення АТО та воєнного стану;
- члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України;
- ті, хто пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу до досягнення 25-річного віку;
- тощо.