Що буде, якщо не оновити дані

Відповідальність нестимуть не тільки громадяни, які ухиляються, але й роботодавці, що порушують законодавство.

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Як повідомляє "Судово-юридична газета", чоловікам, які не оновили свої військово-облікові дані, повістки будуть надсилатися за останньою відомою адресою, а штрафи виписуватимуть заочно.

Важливо! Згодом ухилянтам можуть заблокувати рахунки, вилучити майно, примусово доставити до ТЦК, а також обмежити права на керування транспортними засобами.

До 16 липня громадяни України, що перебувають на військовому обліку, повинні уточнити свої дані:

адресу проживання;

номери засобів зв'язку;

електронну адресу.

Важливо! Для тих, хто перебуває за кордоном, необхідно було повідомити актуальні дані електронною поштою або через офіційний сайт ТЦК.

Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК

Новий законопроєкт про мобілізацію визначає, хто з військовозобов'язаних громадян України може не приходити до ТЦК. Це стосується 6 категорій українців:

особи, молодші за 18 років та старші за 60 років;

особи, виключені з військового обліку;

особи, визнані непридатними до несення військової служби за рішенням ВЛК;

не військовозобов'язані жінки;

військовослужбовці;

чоловіки від 18 до 60 років, які не є громадянами України.

Зауважте, що другий пункт передбачає, що виключення з військового обліку може відбутися з трьох причин: