Що буде, якщо не оновити дані
Відповідальність нестимуть не тільки громадяни, які ухиляються, але й роботодавці, що порушують законодавство.
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Як повідомляє "Судово-юридична газета", чоловікам, які не оновили свої військово-облікові дані, повістки будуть надсилатися за останньою відомою адресою, а штрафи виписуватимуть заочно.
До 16 липня громадяни України, що перебувають на військовому обліку, повинні уточнити свої дані:
- адресу проживання;
- номери засобів зв'язку;
- електронну адресу.
Кому не потрібно оновлювати дані в ТЦК
Новий законопроєкт про мобілізацію визначає, хто з військовозобов'язаних громадян України може не приходити до ТЦК. Це стосується 6 категорій українців:
- особи, молодші за 18 років та старші за 60 років;
- особи, виключені з військового обліку;
- особи, визнані непридатними до несення військової служби за рішенням ВЛК;
- не військовозобов'язані жінки;
- військовослужбовці;
- чоловіки від 18 до 60 років, які не є громадянами України.
Зауважте, що другий пункт передбачає, що виключення з військового обліку може відбутися з трьох причин:
- визнання непридатності до несення військової служби за результатами ВЛК;
- досягнення граничного віку перебування в запасі (60 років);
- припинення громадянства України.