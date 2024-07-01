Новий штраф для водіїв
Як йдеться в пояснювальній записці до документа, введення штрафу є необхідним через те, що окремі водії встановлюють на свої автомобілі обладнання, яке призводить до істотного зростання рівня шуму, що генерується двигуном.
Дивіться також Коли нараховується зарплата військовим і чому її можуть затримати
Під час воєнного стану такі акустичні ефекти асоціюються зі звуками ворожих безпілотних літальних апаратів, що створює уявлення про авіаційну та ракетну загрозу. А це, своєю чергою, розсіює увагу Збройних Сил та правоохоронних органів.
Відповідно, за порушення правил шумового режиму планується застосовувати штрафи та позбавлення посвідчення водія. Зокрема:
- за перше порушення передбачено – 17 000 гривень штрафу;
- за повторне порушення – 34 000 гривень штрафу та позбавлення права на керування транспортним засобом на строк від 3-х до 6 місяців.