Новый штраф для водителей
Как говорится в пояснительной записке к документу, введение штрафа необходимо из-за того, что отдельные водители устанавливают на свои автомобили оборудование, которое приводит к существенному росту уровня шума, генерируемого двигателем.
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Во время военного положения такие акустические эффекты ассоциируются со звуками вражеских беспилотных летательных аппаратов, что создает представление об авиационной и ракетной угрозе. А это, свою очередь, рассеивает внимание Вооруженных Сил и правоохранительных органов.
Соответственно, за нарушение правил шумового режима планируется применять штрафы и лишение водительского удостоверения. В частности:
- за первое нарушение предусмотрено – 17 000 гривен штрафа;
- за повторное нарушение – 34 000 гривен штрафа и лишение права на управление транспортным средством на срок от 3-х до 6 месяцев.