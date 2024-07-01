От чего зависит зарплата военного

Права военнослужащих на заработную плату регулируются законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Таким образом, военные не заключают трудового договора.

Читайте также Кто из военных может выйти на пенсию досрочно

По состоянию на 2024 год минимальная заработная плата для военнослужащих составляет:

солдаты – 20 100 гривен;

срочники – 6 000 гривен;

курсанты военных вузов – 2 350 гривен;

инструкторы – от 15 000 до 30 000 гривен.

Напоминаем, что размер денежного обеспечения зависит от должности, воинского звания, квалификации, продолжительности и интенсивности условий военной службы.

Заметьте! Кроме этого, существуют надбавки к зарплатам, которые предоставляются за особые условия прохождения службы, режим секретности, ученую или научную степень, почетное или спортивное звание.

Денежное обеспечение во время военного положения

На период военного положения военнослужащие получают ежемесячное денежное обеспечение и дополнительные вознаграждения в виде премий, размер которых может составлять 30, 50, 70 и 100 тысяч гривен.

Дополнительные выплаты в соответствии с Постановлением Кабинета министров № 168:

30 000 гривен – для военных, которые осуществляют боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России.

– для военных, которые осуществляют боевые или специальные задачи в период обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с военной агрессией России. 50 000 гривен – для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями.

– для военных, выполняющих боевые или специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями. 70 000 гривен – единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач на передовой, на временно оккупированных территориях или территории России (за каждые 30 дней выполнения таких задач).

– единовременное вознаграждение за выполнение боевых или специальных задач на передовой, на временно оккупированных территориях или территории России (за каждые 30 дней выполнения таких задач). 100 000 гривен – для военных, которые находятся в зоне активных боевых действий или проходят лечение или реабилитацию вследствие полученной контузии, травмы, увечья. Надбавка также предусмотрена для тех, кто попал в плен.

Важно! Надбавки выплачиваются пропорционально времени выполнения задач. Например, один день на передовой стоит чуть более 3 000 гривен.

Когда поступают деньги

Денежное обеспечение выплачивается на банковскую карту военнослужащего в два этапа:

Первый этап – аванс, который поступает с 5 по 15 число текущего месяца. Второй этап – основная сумма, что выплачивается с 25 числа до начала следующего месяца.

Нередко оплата для военных может задерживаться. Это может произойти по нескольким причинам:

Отсутствие средств в бюджете.

Ненадлежащим образом сформированные запросы на выплату зарплат воинскими частями.

Обратите внимание! Задержка может также возникнуть из-за включения в зарплату дополнительных выплат за участие в боевых действиях или пребывание в зоне боевых действий, что требует определенного времени на согласование.