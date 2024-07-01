Від чого залежить зарплата військового

Права військовослужбовців на заробітну плату регулюються законом "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей". Таким чином, військові не укладають трудового договору.

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Станом на 2024 рік мінімальна заробітна плата для військовослужбовців становить:

солдати – 20 100 гривень;

строковики – 6 000 гривень;

курсанти військових вишів – 2 350 гривень;

інструктори – від 15 000 до 30 000 гривень.

Нагадуємо, що розмір грошового забезпечення залежить від посади, військового звання, кваліфікації, тривалості та інтенсивності умов військової служби.

Зауважте! Окрім цього, існують надбавки до зарплат, які надаються за особливі умови проходження служби, режим секретності, вчений чи науковий ступінь, почесне або спортивне звання.

Грошове забезпечення під час воєнного стану

На період воєнного стану військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення та додаткові винагороди у вигляді премій, розмір яких може складати 30, 50, 70 та 100 тисяч гривень.

Додаткові виплати відповідно до Постанови Кабінету міністрів № 168:

30 000 гривень – для військових, які здійснюють бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії.

– для військових, які здійснюють бойові або спеціальні завдання у період забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Росії. 50 000 гривень – для військових, що виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами.

– для військових, що виконують бойові або спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, які здійснюють оперативне управління підрозділами. 70 000 гривень – одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань на передовій, на тимчасово окупованих територіях або території Росії (за кожні 30 днів виконання таких завдань).

– одноразова винагорода за виконання бойових чи спеціальних завдань на передовій, на тимчасово окупованих територіях або території Росії (за кожні 30 днів виконання таких завдань). 100 000 гривень – для військових, які перебувають у зоні активних бойових дій або проходять лікування чи реабілітацію внаслідок отриманої контузії, травми, каліцтва. Надбавка також передбачена для тих, хто потрапив у полон.

Важливо! Надбавки виплачуються пропорційно часу виконання завдань. Наприклад, один день на передовій коштує трохи більш як 3 000 гривень.

Коли надходять гроші

Грошове забезпечення виплачується на банківську карту військовослужбовця у два етапи:

Перший етап – аванс, який надходить з 5 по 15 число поточного місяця. Другий етап – основна сума, що виплачується з 25 числа до початку наступного місяця.

Нерідко оплата для військових може затримуватися. Це може статися з кількох причин:

Відсутність коштів у бюджеті.

Неналежно сформовані запити на виплату зарплат військовими частинами.

Зауважте! Затримка може також виникнути через включення в зарплатню додаткових виплат за участь у бойових діях або перебування в зоні бойових дій, що потребує певного часу на узгодження.