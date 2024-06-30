Чи будуть збільшені пенсії з 1 липня

Деякі пенсіонери в липні зможуть отримати грошову надбавку до основної пенсії. Утім, отримають кошти лише ті, у якого пенсійні виплати перевищують 10 340,35 гривні.

Читайте також Від 3 до понад 17 гривень за кіловат: у яких країнах Європи найдорожче та найдешевше світло

Для пенсіонерів, які досягнули 70-річного віку та більше, передбачені такі надбавки:

300 гривень – для пенсіонерів від 70 до 74 років,

456 гривень – для громадян від 75 до 79 років,

570 гривень – для тих, кому виповнилося 80 років.

Зауважте! Такі суми між собою не сумуються, а лише зростають з настанням певного віку.

Водночас у новому місяці мінімальний та максимальний розміри пенсій залишаються без змін. Ще у березні та квітні для пенсіонерів відбулася індексація виплат, а тому мінімальна пенсія для різних категорій тепер становить:

для пенсіонерів із недостатнім страховим стажем – 2 725 гривень,

для пенсіонерів віком 65 – 70 років зі стажем 30 – 35 років, які вже не працюють – 3 370 гривень,

для пенсіонерів 70 – 80 років і стажем 30 – 35 років – 3 240 гривень,

для пенсіонерів віком понад 80 років і стажем 20 – 25 років – 3 370 гривень,

для пенсіонерів молодше 70 років і стажем 30 – 35 років – 2 980 гривень.

Максимальний розмір становить 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних, який становить на сьогодні 2 361 гривню. Відповідно повна сума складає 23 610 гривень.

Виплати від ООН

У липні пенсіонери матимуть можливість й надалі скористатися Програмою додаткової фінансової допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вона розрахована на тих осіб, які проживають на територіях з активними або можливими бойовими діями.

Зауважте! Програму продовжено до грудня 2024 року включно. А після грудня рішення про здійснення виплат буде прийматися залежно від наявного фінансування.

Відтак пенсіонеру не потрібно звертатися за призначенням виплати знову, адже кошти спрямовуватимуть на підставі інформації, яка вже була в базах даних Пенсійного фонду.

Кому нададуть додаткову допомогу:

тим, хто отримує пенсію меншу за 3 250 гривень,

ті, хто проживають на територіях активних або можливих бойових дій,

особи, що не отримували після 1 березня 2023 року додаткових грошових виплат від міжнародних організацій та допомоги на проживання ВПО.

Щодо розміру, то сума, яку може отримати пенсіонер, дорівнює різниці між 3 250 гривням та сумою пенсії, яку пенсіонер отримує зараз.

Нагадуємо! У серпні 2023 року Мінсоцполітики спільно з Пенсійним фондом та ВПП ООН запустили спільний проєкт з метою координації допомоги від міжнародних гуманітарних організацій у формі фінансової підтримки для українських громадян.

Які в Україні податки для ФОПів

Єдиний соціальний внесок

За всіх працівників, а також ФОПи, сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) в Україні.

Зауважте! Розмір ЄСВ змінюється відповідно до зростання мінімальної заробітної плати в Україні. З квітня сума становить 8 000 гривень.

У липні розмір мінімального ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати – це 1 760 гривень за місяць. А максимальний розмір становить 22% від 15 мінімальних зарплат – це 26 400 гривень за місяць.

Єдиний податок

Для ФОПа 1 групи єдиний податок становить 302,80 гривні – це 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. А ФОП 2 групи платить вже 1 600 гривень – це 20% від мінімальної зарплати.

Цікаво! Для ФОПа 3 групи ЄП фіксований на рівні 2023 року – це 3% від доходів для платників ПДВ та 5% від доходів для неплатників ПДВ.

Кому треба звертатися по субсидію у липні

Для чимало кількості отримувачів у липні призначатимуть житлову субсидію на неопалювальний сезон автоматично. Утім, це лише у тому випадку, якщо не змінилися дані про майновий стан та/або склад домогосподарств.

Водночас є певні категорії, яким доведеться у липні звернутися із заявою до Пенсійного фонду та декларацією про доходи та витрати для нарахування субсидії.

заявник (член домогосподарства) орендує житлове приміщення, за яке сплачує житлово-комунальні послуги,

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи,

кількість зареєстрованих осіб, які фактично проживають у домогосподарстві, менша, ніж кількість зареєстрованих,

домогосподарство претендує на призначення житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива,

особи, які мають право на виплату, але в опалювальний сезон субсидію було призначено в розмірі 0 гривень.

Важливо! У разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом 2-х місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Хто може втратити майно та зарплату

З 16 липня в Україні діятимуть нові заходи проти чоловіків, які ухиляються від військової служби: блокування рахунків, вилучення майна та примусова доставка в ТЦК.

Зверніть увагу! До відповідальності будуть притягнуті не лише громадяни, які ухиляються, але й роботодавці, які порушують законодавство.

Як повідомляють в "Судово-юридичній газеті", для тих чоловіків, які не оновили свої військово-облікові дані, повістки будуть розсилатися за останньою відомою адресою, а штрафи виписуватимуть заочно.

Потім ухилянтам можуть заблокувати рахунки, вилучити майно, примусово доставити в ТЦК, а також обмежити в правах на керування транспортними засобами.

Нагадуємо! До 16 липня громадянам України, які перебувають на військовому обліку, зобов'язані уточнити свої дані: адресу проживання, номери засобів зв'язку та адреси електронної пошти. А для тих, хто перебуває за кордоном, необхідно було повідомити актуальні дані електронною поштою або через офіційний сайт ТЦК.

Тарифи на воду, газ та світло

Тарифи на газ

У липні тариф на газ становитиме 7,86 гривні за кубометр від "Нафтогазу", послугами якого користується чимала кількість українців.

Тариф на електроенергію

З червня в Україні подорожчав тариф на електроенергію. Відтак у липні новий тариф становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину.

Відомо, що за даними Укренерго, через масовані атаки росіян було знищено близько 80% об'єктів генерації.

Тарифи на воду

Для побутових споживачів вартість води не зросте у липні. Отже, ціна за один куб коливатиметься по регіонах від 24,5 до майже 46 гривень.

До речі! Найдешевше споживачі платять за воду на Харківщині, а найдорожче – на Дніпропетровщині та Кіровоградщині.

Утім, для непобутових споживачів з 1 червня тариф на воду зріс. Для кожного регіону вартість буде різною.

Для Києва тариф на водопостачання зріс приблизно на 50%, а водовідведення – на 60%.

У Львові водопостачання подорожчало на 39%, відведення – на 43%.

Для Харкова тарифи залишаться незмінними.

!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"]){var e=document.querySelectorAll("iframe");for(var t in a.data["datawrapper-height"])for(var r=0;r

Цікаво знати! Не всі водоканали підпорядковуються НКРЕКП. Невеликим підприємствам без ліцензії від комісії тариф встановлює місцева влада.