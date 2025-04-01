Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,42 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок проти 31 березня. Офіційний курс євро натомість становить 44,82 гривні. Тобто ціна виросла на 8 копійок.
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Станом на 2 квітня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,37 гривні,
- євро – 44,60 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 1 квітня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,15 гривні, продаж – по 41,75 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, продаж – по 41,42 гривні,
- в обмінниках: купівля – по 41,05 гривні, продаж – по 41,40 гривні.
Обмінювати валюту в банках чи обмінниках
Для 24 Каналу економіст Данило Монін розповів, що суттєвої різниці, де саме обмінювати валюту в Україні, немає.
Це зробити можна навіть у мобільному банківському додатку, якщо є рахунок у валюті. Тобто все залежить саме від курсу, по якому відбувається обмін.
Однак за словами економіста, зараз маржа в обмінниках сильно зросла через збільшення оподаткування.
Зверніть увагу! Різницею між банками та обмінниками є принцип обміну валют. Якщо банки проводять валюту через рахунки усередині банку, то обмінні пункти використовують фізично наявний резерв готівки.