Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара США торгуется по 41,42 гривны. То есть цена валюты упала на 5 копеек против 31 марта. Официальный курс евро взамен составляет 44,82 гривны. То есть цена выросла на 8 копеек.

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По состоянию на 2 апреля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,37 гривны,

евро – 44,60 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 1 апреля курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,15 гривны , продажа – по 41,75 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,42 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – по 41,05 гривны, продажа – по 41,40 гривны.

Обменивать валюту в банках или обменниках

Для 24 Канала экономист Даниил Монин рассказал, что существенной разницы, где именно обменивать валюту в Украине, нет.

Даниил Монин Экономический эксперт Это сделать можно даже в мобильном банковском приложении, если есть счет в валюте. То есть все зависит именно от курса, по которому происходит обмен.

Однако по словам экономиста, сейчас маржа в обменниках сильно выросла из-за увеличения налогообложения.

Обратите внимание! Разницей между банками и обменниками является принцип обмена валют. Если банки проводят валюту через счета внутри банка, то обменные пункты используют физически имеющийся резерв наличных денег.