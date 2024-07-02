Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук розповів, що зміни внесли до положення про Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов'язаних громадян на військову службу під час мобілізації.

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Що відомо про зміни щодо бронювання

Тарас Мельничук розповів, що робоча група отримала повноваження подавати міністру оборони Рустему Умєрову пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання. Зокрема, зміни внесли до порядку бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час за:

органами державної влади,

іншими державними органами,

органами місцевого самоврядування,

підприємствами, установами організаціями.

За словами Мельничука, зміни внесли в частині надання міністру оборони повноважень ухвалювати рішення на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи з питань організації призову військовозобов'язаних громадян на військову службу під час мобілізації про збільшення обсягів бронювання.

Тобто міністр оборони отримав повноваження ухвалювати рішення про збільшення обсягів бронювання на підставі пропозицій Міжвідомчої робочої групи.

До речі, наразі закон України передбачає, що забронювати від мобілізації під час дії воєнного стану можна тільки не більше 50% працівників. Днями голова комітету з питань економічного розвитку Верховної Ради Дмитро Наталуха розповів, що в майбутньому цей відсоток можуть зменшити.