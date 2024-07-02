Представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук рассказал, что изменения внесли в положение о Межведомственной рабочей группе по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации.

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Что известно об изменениях по бронированию

Тарас Мельничук рассказал, что рабочая группа получила полномочия подавать министру обороны Рустему Умерову предложения по увеличению объемов бронирования. В частности, изменения внесли в порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время за:

органами государственной власти,

другими государственными органами,

органами местного самоуправления,

предприятиями, учреждениями организациями.

По словам Мельничука, изменения внесли в части предоставления министру обороны полномочий принимать решение на основании предложений Межведомственной рабочей группы по вопросам организации призыва военнообязанных граждан на военную службу по мобилизации об увеличении объемов бронирования.

То есть министр обороны получил полномочия принимать решение об увеличении объемов бронирования на основании предложений Межведомственной рабочей группы.

Кстати, сейчас закон Украины предусматривает, что забронировать от мобилизации во время действия военного положения можно только не более 50% работников. На днях председатель комитета по вопросам экономического развития Верховной Рады Дмитрий Наталуха рассказал, что в будущем этот процент могут уменьшить.