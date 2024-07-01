З 18 травня в українців можуть відбирати автомобілі на потреби армії. Задля цього МВС надасть військкоматам дані щодо автомобілів у власності підприємців та громадян.

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У громадян забиратимуть авто, але є умова

У Міноборони заявили, що виконання військового-транспортного обов'язку передбачатиме можливість залучення для потреб ЗСУ автомобільної та спеціальної техніки, яка належить на праві власності центральним та місцевим органам виконавчої влади, іншим державним органам, органам місцевого самоврядування, установам і організаціям, а також громадянам.

Водночас у відомстві уточнили, що не підлягає передачі ЗСУ та іншим військовим формування транспортний засіб громадянина у разі відсутності у нього права на інші транспортні засоби. Це означає, що у звичайних українців, які володіють лише однією машиною, забрати її не можуть.

Передбачається, що обсяги і типи автомобілів, які потребують військові, буде визначати так званий Мобілізаційний план України на основі поданих військкоматами норм. Так, наприклад, якщо військкомат певної області вирішить, що їхнім формуванням потрібно 3 тисячі автівок, то саме таку кількість заберуть з підприємств та звичайних громадян.

Крім того, ці транспортні засоби не можна відправляти за кордон, а також за межі інших областей, продавати чи перереєстровувати.

Власники тимчасово вилучених транспортних засобів зможуть їх отримати протягом 30 календарних днів із моменту оголошення демобілізації.