Постійний представник Кабінету міністрів України у Верховній Раді України Тарас Мельничук пояснив: новації потрібні, щоб оптимізувати та ідентифікувати відомості Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів в цілях національної безпеки та оборони України.

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Що передбачає нова постанова Кабміну щодо військового обліку

Військовий облік для призовників

Хлопці віком від 17 до 25 років повинні бути взяті на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Це стосується як тих, хто проживає в Україні, так і тих, хто перебуває за кордоном.

Перевірка документів за кордоном

Чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном і звертаються за оформленням українського або закордонного паспортів, проходитимуть перевірку дійсності своїх військово-облікових документів через державну електронну систему "Трембіта".

Внесення до реєстру

Хлопці віком від 16 до 25 років, які проживають в Україні та звертаються за оформленням паспорта, будуть внесені до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів (ЄДРПВР) без проходження ВЛК.

Також це стосується тих, хто перебуває за кордоном і звертається за оформленням або отриманням паспорта в українських представництвах за кордоном.

Перелік громадян

Буде сформований перелік громадян України чоловічої статі віком від 16 до 60 років, дані яких повинні бути внесені до ЄДРПВР і які підлягають постановці на військовий облік.

Проєкт постанови розробляли Мінреінтеграції спільно з Міноборони, Державною міграційною службою (ДМС), МВС, Адміністрацією Державної прикордонної служби і Генштабом ЗСУ. Необхідність його запровадження неодноразово обговорювали на міжвідомчих нарадах під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук.

Цей експериментальний проєкт з автоматичної верифікації та перевірки відомостей про призовників, військовозобов'язаних і резервістів будуть реалізовувати протягом року.

Постанова визначає механізм реалізації експериментального проєкту з автоматичної верифікації та перевірки відомостей призовників, військовозобов'язаних та резервістів шляхом електронної інформаційної взаємодії між національними електронними інформаційними ресурсами у цілях національної безпеки та оборони України.

Нещодавно МОН затвердило особливості організації навчання у школах на 2025 – 2026 навчальний рік. Запропоновані зміни стануть обов'язковими з 1 вересня 2025 року, та окремі компоненти можна впроваджувати вже зараз.