Проєкт дозволить оптимізувати та перевірити відомості Єдиного державного реєстру призовників. Обмін інформації здійснюватиметься між Єдиним демографічним реєстром, відомчою системою Державної міграційної служби та "Оберегом" завдяки системі "Трембіта".
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Які дані з'являться в Реєстрі про 16-річних хлопців
У реєстрі військовозобов'язаних з'являтимуться наступна інформація про чоловіків віком від 16 до 25 років:
- оцифрований образ обличчя,
- прізвище, ім'я, по батькові,
- дата народження,
- місце народження,
- стать,
- місце проживання та місцезнаходження,
- реквізити внутрішнього та закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії),
- відомості про громадянство,
- номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності),
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
- дані про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну.
Дана інформація в "Оберезі" з'являтиметься і про чоловіків, які відбувають покарання.
У Кабміні також пояснили, що взяття на військовий облік українців віком від 16 років, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, до 25 років здійснюється представниками ТЦК за місцем проживання. Взяття на військовий облік тих, у кого відсутнє зареєстроване місце проживання, здійснюватимуть визначені Генштабом ТЦК.
Також у Кабміні роз'яснили, яка інформація з'явиться в "Оберезі" про чоловіків віком від 16 до 60 років:
- прізвище, ім'я, по батькові,
- дата народження,
- стать,
- місце проживання та місцезнаходження,
- реквізити внутрішнього або закордонного паспорта (серія та/або номер, дата видачі, орган, який видав, термін дії),
- номер запису в Демографічному реєстрі (за наявності),
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності),
- відомості про оформлення документів для виїзду за кордон на ПМП або про повернення в Україну,
- відомості про дату останнього виїзду за межі України,
- відомості про смерть або оголошення особи померлою.