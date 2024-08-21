Речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів, що з 18 червня у застосунку з'явився QR-код, відсканувавши який уповноважені органи можуть перевірити чинність електронного військово-облікового документа. Цей документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий, пише 24 Канал.

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Що відомо про нові функції в Резерв+

В Резерв+ відтепер доступна функція "виправити дані онлайн" для двох випадків. Я військовослужбовець, але досі на обліку – для тих військовослужбовців, чий актуальний статус не відображався у реєстрі "Оберіг". Дані не знайдено – для усіх військовозобов'язаних, хто отримав таке сповіщення у застосунку Резерв+,

– запевнив речник.

Ба більше, тепер українці зможуть пред'являти прикордонникам на пунктах пропуску електронну версію військово-облікового документа. Його вже згенерували понад 800 тисяч українців.

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Також керівник управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий розповідав у ефірі телемарафону, що в Резерв+ буде можливість:

автоматично ставати на облік у Територіальні центри комплектування (ТЦК);

багатодітні батьки, люди з певною групою інвалідності, а також студенти очної форми навчання, які здобувають першу освіту, зможуть подати заявку на відстрочку;

за допомогою застосунку громадяни зможуть самі обрати посаду в Збройних силах України.

Олег Берестовий пояснив, що громадяни через застосунок зможуть відредагувати місце проживання та іншу контактну інформацію, яка змінилась.