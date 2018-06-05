15:02
5 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 14°C
  • среда
    19°C 11°C
  • четверг
    22°C 9°C
  • пятница
    24°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Храмы без туалетов. Дети Путина
Вєсті Кремля
14:58, сегодня
Выпуск новостей за 22:00: Возмущение выпускников. Непризнанный чемпионат.
Вєсті.UA
23:17, 4 июня
Куда
ЦРУ
09:14, 1 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Студенческая сессия
Згадати все
00:35, 2 июня
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ "УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО

Иран хочет купить в Украине сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долларов США

110 Читати новину українською
Иран хочет купить в Украине сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долларов США
Иран хочет купить в Украине сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долларов США / agroinsider

Украина и Иран заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, в частности, в увеличении поставок зерновых, растительного масла, кукурузы, ячменя и сои для внутренних потребностей Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

Читайте также: США ввели новые санкции против Ирана

Кроме того, иранская сторона предложили способствовать упрощению экспорта для реализации значительного торгового потенциала между странами.

"Иранские предприятия проявляют устойчивый интерес к аренде украинских земель сельскохозяйственного назначения с целью их дальнейшего использования для выращивания и поставки в Иран агропромышленной продукции, в частности зерновых культур", — сообщают в министерстве аграрной политики по итогам встречи с делегацией Ирана.

По результатам 2017 года Иран занял 9-е место среди стран, в которые экспортировалось больше всего украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, экспортировано товаров на 527,7 миллионов долларов. Доля Ирана в украинском экспорте составляет 2,9%.

Теги: Новости Украины Сельское хозяйство Иран Министерство агрополитики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як плани
сегодня, 15:01 Як плани "МДБ ЛНР" щодо дискредитації ЗСУ провалились
Дмитро Снєгирьов 2
Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
сегодня, 14:25 Умер Леонид Кантер: биография украинского режиссера
148
Куди та чому втекли керівники
сегодня, 12:01 Куди та чому втекли керівники "ДНР": на окупованих територіях очікують кардинальних змін
Олексій Чибісов 6249
Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
сегодня, 11:00 Як менеджерам державних компаній виплачують мільйонні премії у доларах
Тетяна Мартинюк 329
Антрацит как средство гибридной войны
сегодня, 08:40 Антрацит как средство гибридной войны
Віталій Кулик 768
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук