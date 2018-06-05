Иран хочет купить в Украине сельхозпродукции на 1,5 миллиарда долларов США

Украина и Иран заинтересованы в углублении двустороннего сотрудничества в аграрной сфере, в частности, в увеличении поставок зерновых, растительного масла, кукурузы, ячменя и сои для внутренних потребностей Ирана.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики Украины.

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Кроме того, иранская сторона предложили способствовать упрощению экспорта для реализации значительного торгового потенциала между странами.

"Иранские предприятия проявляют устойчивый интерес к аренде украинских земель сельскохозяйственного назначения с целью их дальнейшего использования для выращивания и поставки в Иран агропромышленной продукции, в частности зерновых культур", — сообщают в министерстве аграрной политики по итогам встречи с делегацией Ирана.

По результатам 2017 года Иран занял 9-е место среди стран, в которые экспортировалось больше всего украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, экспортировано товаров на 527,7 миллионов долларов. Доля Ирана в украинском экспорте составляет 2,9%.