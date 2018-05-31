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В США ввели новые санкции против Ирана

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В США ввели свежие санкции против Ирана
В США ввели свежие санкции против Ирана / Photo by Brandon Mowinkel on Unsplash

Министерство финансов США ввело очередные санкции против трех иранских организаций и шести граждан Ирана.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

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В сообщении ведомства говорится о том, что эти организации и физические лица должны нести ответственность за очень серьезные нарушения в сфере прав человека.

Санкционный список пополнили проправительственная группа "Ансар-е Хезболла", тюрьма "Эвин" в Тегеране и компания-разработчик мобильных приложений Hanista Programming Group, которую поддерживает правительство.

Трое лидеров "Ансар-е Хизбаллы" попали под ограничения. К ним присоединились двое чиновников, ответственных за цензуру, и директор иранского государственного вещания IRIB.

Министерство финансов в своем заявлении отмечает, что Тегеран использует национальные ресурсы, которые принадлежат иранскому народу, для подавления свободы слова и цензуры.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из него был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.

Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив возобновлением ядерных разработок.

Что такое ядерная сделка с Ираном?
Это одно из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Совместный всеобъемлющий план действий был подписан в июле 2015 года. Подписание состоялось в Вене между Ираном и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Сделка предоставила международному сообществу в обмен на снятие санкций с Ирана, возможность проводить мониторинг ядерных объектов. Иран сохранил свою мирную ядерную программу, часть обогащенного урана из страны должно быть вывезено.

Теги: Новости политики Новости США Санкции Иран
Источник: 24 Канал
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