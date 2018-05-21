Назревает конфликт: ЕС принял меры по противодействию санкциям США в отношении Ирана

Чтобы спасти ядерную сделку с Ираном, Еврокомиссия возродила "блокировочный устав", который запрещает европейским компаниям выполнение санкций США. Таким шагом ЕС может спровоцировать конфликт с Вашингтоном.

Об этом пишет The Financial Times.

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"В рамках плана по противодействию санкциям США Еврокомиссия будет стимулировать членов ЕС к осуществлению прямых платежей Центральному банку Ирана в случае покупки нефти, а "блокировочный устав", принятый еще в 90-х годах, позволит европейским компаниям игнорировать американские ограничительные меры, избежав наказания на территории Европы", – отмечается в статье.

Еврокомиссия будет способствовать тому, чтобы члены ЕС рассмотрели возможность разовых банковских переводов Центральном банке Ирана. Таким образом, Тегеран будет получать доходы от экспорта нефти даже в случае, если санкции США коснутся европейских компаний, отмечает издание.

"По мнению торговцев нефтью, прямые платежи Центральному банку Ирана могут быть полезные для небольших европейских компаний, которые не представлены на международном уровне, и, следовательно, неуязвимыми для американских санкций. Однако вопрос заключается в том, насколько эти меры найдут поддержку у крупных фирм, поскольку для них операции в США намного важнее бизнес в Иране", – акцентируют авторы публикации.

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Между тем Еврокомиссия также собирается принять меры для поддержки малых и средних предприятий и позволить Европейскому инвестиционному банку открывать кредитные линии в евровалюте, чтобы избежать ограничений на выдачу кредитов в долларах.

Пока иранцы придерживаются своих обязательств, ЕС, разумеется, будет придерживаться соглашения, в создании которой он принимал участие. Однако американские санкции будут иметь определенный эффект. Поэтому наш долг – долг комиссии и ЕС – это сделать все для защиты европейского бизнеса,

– прокомментировал председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Такие шаги ЕС идут вразрез с планами США, которые хотят, чтобы европейские государства взяли пример с Вашингтона и вновь ввели санкции против Тегерана после того, как Дональд Трамп вышел из ядерной сделки с Ираном, говорится далее.

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Однако аналитики считают, что эффективность ответа Брюсселя будет ограниченной. Более того, ранее европейские лидеры, включая президента Франции Эммануэля Макрона, заявляли, что не хотят торговой войны из США через Иран.

Издание напоминает, что "блокирующий устав", который базируется на документе 1996 года, принятом в ответ на американские санкции против Ирана, Ливии и Кубы, запретит европейским компаниям исполнение экстерриториальных американских санкций.

Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерной сделки с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.

Что такое ядерное соглашение с Ираном и для чего ее укладывали? Это Совместный всеобъемлющий план действий или JCPOA, подписанный в Вене в июле 2015-го года между представителями Тегерана и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Договор о мирный атом обеспечивал международный надзор над иранской ядерной программой. Согласно документу, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада. Эту договоренность называли одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Однако Дональд Трамп, вступив на должность президента Америки, решил иначе. С 2016 года он всячески критиковал соглашение, заключенное своего предшественника, называя ее "ошибочной" и "худшей в истории Штатов".