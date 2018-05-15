ЕС аккумулирует усилия, чтобы спасти ядерное соглашение с Ираном, – французское издание

15 мая в Брюсселе во время дипломатического совещания верховного представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и глав МИД Германии, Франции и Великобритании обсудят пути сохранения ядерного соглашения с Ираном. Иранский министр иностранных дел приглашен присоединиться к ним во время второй части переговоров.

Об этом сообщает Le Figaro.

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Во время совещания три министра должны рассмотреть два вызова. Первый, непосредственный, заключается в спасении JCPOA, чтобы предотвратить возобновление ядерной деятельности Ирана и его потенциальный выход из Договора о нераспространении ядерного оружия 1968 года. Второй вызов еще тяжелее. Европейцы должны будут отыскать путь для защиты своих компаний от санкций, подготовленных США против Ирана,

– говорится в статье.

После того, как Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, Могерини в свою очередь заявила, что ЕС "решительно настроен сохранить" JCPOA, и назвала договор о мирном атоме "одним из крупнейших достижений мировой дипломатии", напоминает издание.

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Напомним, 8 мая Трамп заявил, что США выходят из ядерного соглашения с Ираном и пообещал ввести наивысший уровень санкций против Ирана.

Что такое JCPOA или так называемое ядерное соглашение с Ираном? Это совместный всеобъемлющий план действий, подписанный в Вене в июле 2015-го года между представителями Тегерана и группой в составе США, Великобритании, России, Франции, Китая и Германии. Договор о мирном атоме обеспечивал международный надзор над иранской ядерной программой. Согласно документу, Иран обязался допустить инспекторов МАГАТЭ на свои ядерные объекты в обмен на поэтапную отмену санкций Запада. Эту договоренность называли одним из ключевых достижений Администрации Барака Обамы в международной политике. Однако Дональд Трамп, вступив на должность президента Америки, решил иначе. С 2016 года он всячески критиковал соглашение, заключенное своим предшественником, называя его "ошибочным" и "худшим в истории Штатов".