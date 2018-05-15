ЄС акумулює зусилля, аби врятувати ядерну угоду з Іраном, – французьке видання

15 травня в Брюсселі під час дипломатичної наради верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні та глав МЗС Німеччини, Франції та Великобританії обговорять шляхи збереження ядерної угоди з Іраном. Іранський міністр закордонних справ запрошений приєднатися до них під час другої частини перемовин.

Про це повідомляє Le Figaro.

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Під час наради три міністри повинні розглянути два виклики. Перший, безпосередній, полягає у порятунку JCPOA, щоб запобігти відновленню ядерної діяльності Ірану та його потенційному виходу з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 року. Другий виклик ще важчий. Європейці повинні будуть відшукати шлях для захисту своїх компаній від санкцій, підготовлених США проти Ірану,

– йдеться у статті.

Після того, як Трамп оголосив про вихід США із ядерної угоди з Іраном, Могеріні у свою чергу заявила, що ЄС "рішуче налаштований зберегти" JCPOA, і назвала договір про мирний атом "одним із найбільших досягнень світової дипломатії", нагадує видання.

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Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Що таке JCPOA або так звана ядерна угода з Іраном? Це Спільний всеосяжний план дій, підписаний у Відні в липні 2015-го року між представниками Тегерана і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Договір про мирний атом забезпечував міжнародний нагляд над іранською ядерною програмою. Згідно з документом, Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу. Цю домовленість називали одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Однак Дональд Трамп, вступивши на посаду президента Америки, вирішив інакше. Із 2016 року він усіляко критикував угоду, укладену за свого попередника, називаючи її "помилковою" та "найгіршою в історії Штатів".