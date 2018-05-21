Назріває конфлікт: ЄС ухвалив заходи з протидії санкціям США щодо Ірану

Аби врятувати ядерну угоду з Іраном, Єврокомісія відродила "блокувальний статут", який забороняє європейським компаніям виконання санкцій США. Таким кроком ЄС може спровокувати конфлікт із Вашингтоном.

Про це пише The Financial Times.

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"У рамках плану з протидії санкціям США Єврокомісія стимулюватиме членів ЄС до здійснення прямих платежів Центральному банку Ірану у разі покупки нафти, а "блокувальний статут", ухвалений ще у 90-х роках, дозволить європейським компаніям ігнорувати американські обмежувальні заходи, уникнувши покарання на території Європи", – зазначається у статті.

Єврокомісія сприятиме тому, щоб члени ЄС розглянули можливість разових банківських переказів Центральному банку Ірану. Таким чином, Тегеран буде отримувати доходи від експорту нафти навіть у випадку, якщо санкції США торкнуться європейських компаній, зауважує видання.

"На думку торговців нафтою, прямі платежі Центральному банку Ірану можуть бути корисні для невеликих європейських компаній, які не представлені на міжнародному рівні, і, отже, невразливими для американських санкцій. Однак питання полягає в тому, наскільки ці заходи знайдуть підтримку у великих фірм, оскільки для них операції в США набагато важливіші за бізнес в Ірані", – акцентують автори публікації.

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Між тим Єврокомісія також збирається вжити заходів для підтримки малих і середніх підприємств та дозволити Європейському інвестиційному банку відкривати кредитні лінії в євровалюті, щоб уникнути обмежень на видачу кредитів у доларах.

Поки іранці дотримуються своїх зобов'язань, ЄС, зрозуміло, буде дотримуватися угоди, в створенні якої він брав участь. Однак американські санкції матимуть певний ефект. Тому наш борг – борг комісії та ЄС – це зробити все для захисту європейського бізнесу,

– прокоментував голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер.

Такі кроки ЄС йдуть урозріз із планами США, які хочуть, щоб європейські держави взяли приклад із Вашингтона і знову ввели санкції проти Тегерана після того, як Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди з Іраном, йдеться далі.

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Проте аналітики вважають, що ефективність відповіді Брюсселя буде обмеженою. Більше того, раніше європейські лідери, включно з президентом Франції Еммануелем Макроном, заявляли, що не хочуть торгової війни зі США через Іран.

Видання нагадує, що "блокувальний статут", що базується на документі 1996 року, ухваленому у відповідь на американські санкції проти Ірану, Лівії та Куби, заборонить європейським компаніям виконання екстериторіальних американських санкцій.

Нагадаємо, 8 травня Трамп заявив, що США виходять із ядерної угоди з Іраном та пообіцяв запровадити найвищий рівень санкцій проти Ірану.

Що таке ядерна угода з Іраном і для чого її укладали? Це Спільний всеосяжний план дій або JCPOA, підписаний у Відні в липні 2015-го року між представниками Тегерана і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Договір про мирний атом забезпечував міжнародний нагляд над іранською ядерною програмою. Згідно з документом, Іран зобов'язався допустити інспекторів МАГАТЕ на свої ядерні об'єкти в обмін на поетапне скасування санкцій Заходу. Цю домовленість називали одним із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Однак Дональд Трамп, вступивши на посаду президента Америки, вирішив інакше. Із 2016 року він усіляко критикував угоду, укладену за свого попередника, називаючи її "помилковою" та "найгіршою в історії Штатів".