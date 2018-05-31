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У США запровадили нові санкції проти Ірану

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У США ввели свіжі санкції проти Ірану
У США ввели свіжі санкції проти Ірану / Photo by Brandon Mowinkel on Unsplash

Міністерство фінансів США запровадило чергові санкції проти трьох іранських організацій і шести громадян Ірану.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

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У повідомленні відомства йдеться про те, що ці організації й фізичні особи повинні нести відповідальність за вкрай серйозні порушення у сфері прав людини.

Санкційний список поповнили проурядова група "Ансар-е Хезболла", в’язниця "Евін" у Тегерані і компанія-розробник мобільних додатків Hanista Programming Group, яку підтримує уряд.

Троє лідерів "Ансар-е Хезболли" потрапили під обмеження. До них приєдналися двоє урядовців, відповідальних за цензуру, і директор іранського державного мовлення IRIB.

Міністерство фінансів у своїй заяві зазначає, що Тегеран використовує національні ресурси, які належать іранському народу, для придушення свободи слова і цензури.

Нагадаємо, що 8 травня президент США Дональд Трамп оголосив про вихід зі спільного всеохоплюючого плану дій, підписаного між Іраном та шістьма іншими країнами в липні 2015 року. Угода так і не була ратифікована в конгресі США. Вихід з неї був одним з головних передвиборчих зобов’язань Трампа.

Іран розкритикував такий крок США і згодом верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї висунув Європі низку гарантій для збереження Іраном ядерної угоди, пригрозивши відновленням ядерних розробок.

Що таке ядерна угода з Іраном? Це одне із ключових досягнень Адміністрації Барака Обами у міжнародній політиці. Спільний всеосяжний план дій було підписано у липні 2015 року. Підписання відбулося у Відні між Іраном і групою у складі США, Великої Британії, Росії, Франції, Китаю та Німеччини. Угода надала міжнародній спільноті в обмін на зняття санкцій з Ірану, можливість проводити моніторинг ядерних об'єктів. Іран зберіг свою мирну ядерну програму, частина збагаченого урану з країни мало бути вивезено.

Теги: Новини політики Новини США Іран Санкції
Джерело: 24 Канал
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