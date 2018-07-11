06:12
11 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
25°C 18°C
  • четверг
    28°C 17°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    24°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. На Дерипаску посыпались беды. Мафия по-русски
Вєсті Кремля
21:35, 10 июля
Вести.UA. Как Луценко выгонял злого духа. Пчелы Ляшко
Вєсті.UA
20:45, 10 июля
Ваша фирма уже не ваша: как работают грязные регистраторы и можно ли положить их махинациям край
ЦРУ
09:03, 6 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Госдеп США обвинил Иран в терроризме

23 Читати новину українською
Майк Помпео
Майк Помпео / rbc.ua

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Ирана використовуюе дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также: Иран угрожает заблокировать поставки нефти в Персидском заливе в ответ на санкции США

Также Помпео предупредил, что действия Тегерана повлекут за собой "реально высокую цену" после того, как Иран пригрозил сорвать поставки нефти на Ближнем Востоке.

Кроме того, один иранский дипломат в Вене был признан причастным к планированию нападения на иранскую оппозицию во время протестов 30 июня. Подобный случай произошел в Германии.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из него был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.

Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив возобновлением ядерных разработок.

Теги: Новости США Новости политики Майк Помпео терроризм Иран
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается
10 июля, 23:26 Главные новости 10 июля: конец спасения детей в Таиланде, скандал с "Слава Украине" продолжается
250
Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
10 июля, 22:01 Обыски СБУ в ГФС – это удар Порошенко по Гройсману в борьбе за таможню
Юрій Бутусов 1062
Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
9 июля, 10:00 Что означают аббревиатуры на пивных этикетках в Европе
211
"Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
10 июля, 20:01 "Вам повезло" и "інженерне обладнЕння": насколько грамотны украинские политики в Twitter
100
Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
10 июля, 18:00 Почему поколению тридцатилетних придется стареть без пенсий
Павло Казарін 535
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
На Донбасс прибыли регулярные российские военные: в штабе АТО назвали количество
 22 февраля , 13:56
Стали известны первые слова Зайцевой сразу после смертельного ДТП в Харькове
 30 мая , 17:04
Как повлияет падение рубля на гривну: комментарий эксперта
 11 апреля , 19:22
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук