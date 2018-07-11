Госдеп США обвинил Иран в терроризме

Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Ирана використовуюе дипломатов и дипломатические представительства за рубежом для планирования и проведения террористических атак.

Об этом сообщает The Washington Post.

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Также Помпео предупредил, что действия Тегерана повлекут за собой "реально высокую цену" после того, как Иран пригрозил сорвать поставки нефти на Ближнем Востоке.

Кроме того, один иранский дипломат в Вене был признан причастным к планированию нападения на иранскую оппозицию во время протестов 30 июня. Подобный случай произошел в Германии.

Напомним, что 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из совместного всеобъемлющего плана действий, подписанного между Ираном и шестью другими странами в июле 2015 года. Соглашение так и не было ратифицировано в конгрессе США. Выход из него был одним из главных предвыборных обязательств Трампа.



Иран раскритиковал такой шаг США и впоследствии верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выдвинул Европе ряд гарантий для сохранения Ираном ядерного соглашения, пригрозив возобновлением ядерных разработок.